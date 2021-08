Naš jezik in naše šole.

V poprejšnjih časih so mislili, da se imajo po šolali učiti le otroci viših stanov in trdili so, naj ljudstvo ostane nevedno, ker jo potem lože vladati. Zares je bilo to primerno temnim časom, v katerih so bili ti stanovi gospodarji, ljudstvo pa uboga čreda. Ali časi se spreminjajo, in človeštvo napreduje, poprej kaj počasi, zdaj hitro, v kakem obziru še prenaglo, n. pr. v znajdbah vojaškega orožja. (…) Zato velja v novejših časih drugo načelo, namreč to, da se ima poduk kolikor le mogoče širiti mej ves narod primerno raznim stanovom. (…)

Prav iz te potrebe, da so poduk kolikor mogoče razširi v ves narod, pri nas v vse narode, izvira samo po sebi, da mora podučni jezik narodni jezik biti, kajti le tako je mogoče učencem nizkih v viših šolah temeljito, hitro in oziroma lahko se učiti in za res napredovati. Ker je pa to zaostalim narodom še bolje treba, nego drugim, morajo prav ti še ostrejše na to gledati, da se tujščina v šole ne vrine kot podučni jezik, tudi v više šole ne. (…)

Sliši se ugovarjati, da je nam jako potreben nemški jezik, ker ne pridemo s slovenščino daleč, in bi morali doma ostajati Slovenci, ki ne znajo nego samo slovensko govoriti. Nu, mi vsi priznavamo, da nam je nemščina v znanstvenem obziru potrebna; toda mi smo po postavi svobodni in imamo sami odločevati, koliko in kako se je hočemo naučiti, vsakako varuhov ne potrebujemo. Nikdar pa se ne sme zarad potrebe kakega tujega jezika naravna prava pot poduka in odgoje zapustiti, najmanj pa v ljudske šole tuj jezik vrivati, ali celo narod potujčevati. Kakor so zdaj naše, posebno srednje šole osnovane, se pa narod germanizuje. (…)

Kadar se bode naša mladina šolala v narodnem jeziku, potem se bode še bolj zavedala svoje narodnosti, nego se zdaj, in tako odgojena mladina vstopivša v javno živenje bode z največo odločnostjo delala za izvršenje našega nar. programa. Dvakrat 10 in več let je minolo, a naše razmere na šolskem polju se niso prav nič zboljšale; glejmo, da ne mine še drugih 10 let tako brezplodno, kajti to bi utegnolo postati za nas osodopolno.

Edinost, 27. avgusta 1884