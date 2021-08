Rudolf Schenker, skladatelj in kitarist skupine Scorpions: Prepričan sem, da je Berlinski zid padel celo prehitro

Kariera skupine Scorpions se meri v presežnikih. Praktično ne obstaja kategorija v popularni glasbi, predvsem tam, kjer prisegajo na hardrockovske zvoke, ki jim ne bi priznala odločilnega vpliva na razvoj težkega rocka. Ambasadorji rocka in heroji heavy metala sta zgolj dva od nazivov, ki si jih je skupina prislužila v svoji več kot 50 let trajajoči karieri. Ta je bila pričakovano razgibana, od dokaj negotovih in progresivnih začetkov do oblikovanja uspešne hardrockovske in heavymetalske kitarske formule, oplemenitene z epskimi rockovskimi baladami. Skupina je z njimi nagovorila praktično ves spekter ljubiteljev glasbe, kdor pa jih ni spoznal v obdobju albumov Blackout (1982), Love at First Sting (1984) ali World Wide Live (1985), je za skupino zagotovo slišal na prelomu iz osemdesetih let v devetdeseta. Skladba Wind of Change je namreč napovedala spremembe in moj sogovornik Rudolf Schenker, edini član, ki je pripadal že prvotni zasedbi, jo opredeljuje celo kot soundtrack za najbolj miroljubno revolucijo na svetu. S 14 milijoni prodanih primerkov pesem velja za eno najbolje prodajanih malih plošč vseh časov.