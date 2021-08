Horuk v novo koronsko šolsko leto: Zrcalce, zrcalce

Diskretno osvetljena in povsem neopremljena soba, z izjemo dvometrskega ogledala, zastrtega s temno brokatno zaveso. Oken ni, le komaj opazna vrata. Vstopi ženska poznih mladih let v živordeči obleki in ujemajočih se rdečih salonarjih, naličena in zmanikirana, kot se šika. Na tanki zlati ogrlici nosi obesek v obliki črke S. Odstre ogledalo, se premeri od nog do glave z narisa, obeh stranskih risov in, kolikor ji vrat omogoča, z zadnjega risa. Vidno zadovoljna se umiri, izraz na obrazu zamenja z zaskrbljenim (široko razprte oči, dvignjene obrvi, rahlo priprte rdeče ustnice).