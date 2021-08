Učinki »dolgega covida« na demokracijo

V zadnjem času vplivni pisci, v skrbi, da bi bolezen, ki mlajšim večidel prizanaša, morebiti kdo jemal premalo resno, poudarjajo skrb vzbujajoče dolgoročne posledice tako imenovanega »dolgega covida« (utrujenost, srčne težave, psihične tegobe itd.). V tem članku se bom metaforično in subverzivno opredelil do zame podobnega vprašanja. Kako bo oblastni odziv na svetovno epidemijo covida-19 dolgoročno vplival na stanje naše demokracije, pravne države in nasploh na odnos med oblastjo in posameznikom? Na pravno-politični okvir, v katerem živimo in ki nam daje psihološko varnost in stabilnost? Ker ga poznamo in pričakujemo, da bo oblast z nami ravnala znotraj predpostavk tega okvira.