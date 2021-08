Boris Dežulović: Ameriška jahta v splitskem pristanišču

V teh dneh je glavna tema pogovorov v Splitu prihod Njegovega veličanstva Michaela Jordana, ki je s spremstvom, strpanim v treh blindiranih kombijih, prišel na zahodno obalo splitske Rive in se vkrcal na velikansko stometrsko jahto O'Para, katere tedenski najem, smo izvedeli, stane cel milijon evrov. Istega večera se je seveda pol mesta spustilo na zahodno obalo in čakalo, da se prikaže znameniti gost, da jim morda pomaha s palube ali da celo – če bog da – na njej večerja. In da bodo vnukom lahko pripovedovali, kako so s svojimi lastnimi očmi gledali Michaela Jordana, kako jé.