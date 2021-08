Subjektiv: Mraz s Kredarice

Ko sem v torek prebral, da je opozicija zavoljo ministričine bolezni odložila vložitev napovedane interpelacije zoper Simono Kustec, sem se najprej nasmehnil. Ekspeditivnost parlamenta, ko obravnava in odloča o interpelacijah zoper ministre, je namreč taka, da bi vnovično interpelacijo zoper šolsko ministrico tam rešetali šele nekje okrog krompirjevih počitnic, tudi če bi jo v parlamentarni postopek opozicionalci vložili že v tem tednu (letos pozimi, ko se je ministrica prvič zagovarjala pred poslanci, so interpelacijo vložili v začetku februarja, o njej pa so glasovali poldrugi mesec kasneje). Razumel sem, da se neenotna opozicija skriva za gentlemanskimi pojasnili, da bodo z vložitvijo interpelacije počakali, da se ministrica pozdravi in vrne v službo, zato, ker si z njimi kupuje čas, da se poenoti in morda medtem pridobi še kakšen glas podpore, s katerim bi nesposobno članico vlade končno odstavili. A ko sem v nadaljevanju poročila z iste novinarske konference bral, da so liderji opozicije komentirali tudi razvpit incident na Kredarici, mi je njihovo stališče o timingu interpelacije postalo konsistentno, prepričljivo in simpatično, nič več posmeha vredno (kljub morebitnemu taktiziranju).