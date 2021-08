Gre za prvi postopek v povezavi z afero Ibiza, ki je odnesla vlado svobodnjakov in ljudske stranke.

Poleg 52-letnega Stracheja so za krivega spoznali tudi vodjo lepotne klinike Walterja Grubmüllerja, ki je obsojen na 12 mesecev pogojne zaporne kazni, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Obsodbi še nista pravnomočni.

Tožilstvo je v obtožbi trdilo, da je bivši podkancler s spremembo zakonodaje zasebni kliniki pomagal, da je postala del sklada za financiranje zasebnih klinik, ki omogoča delno povračilo sredstev iz državne blagajne. V okviru dogovora so svobodnjaki, ki so bili takrat še v opoziciji, leta 2016 in 2017 prejeli donacijo v skupni višini 12.000 evrov. Strache pa je bil povabljen tudi na počitnice na Krf. Klinika je leta 2018 le dobila dostop do državnih sredstev, potem ko je Strache postal podkancler.

Sodnica Claudia Moravec-Loidolt je danes sicer odločila, da Strache ni kriv prejemanja uslug v obliki počitnic na Krfu.

Koalicija med FPÖ in ljudsko stranko (ÖVP) je propadla maja 2019, potem ko se je pojavil posnetek z Ibize. Na skrivaj posnetem videu je Strache govoril o spornih metodah financiranja strank in političnem vplivu. Po objavi posnetka je Strache odstopil z vseh položajev.