Afera etilen oksid: Nihče ne ve, koliko spornih živil smo zaužili

Zaradi rakotvornega etilen oksida v aditivu za živila E 410 so proizvajalci in trgovci doslej odpoklicali ali umaknili 151 različnih živil iz več skupin, največ sladoledov. Za kolikšno tonažo umaknjenih izdelkov gre in koliko smo jih potrošniki pred tem že zaužili, pristojni ne vedo.