Richard Wershe mlajši, znan tudi pod vzdevkom White Boy Rick, še danes velja za najmlajšega sodelavca v zgodovini ameriškega zveznega preiskovalnega urada FBI. Kot ovaduh je v Detroitu zanje začel delati pri rosnih štirinajstih, po dveh letih sodelovanja so ga čez noč zavrgli, sam pa je v svet drog in kriminala že tako zabredel, da se iz njega ni več znal izkopati. »Zame je bilo takrat že prepozno. Nisem več hodil v šolo, postal sem odvisen od denarja, žensk in takega življenjskega sloga,« pravi danes 52-letni Rick, ki nekdanjim agentom, policiji in zveznemu tožilcu Detroita očita zlorabo mladoletnika, za kar zahteva sto milijonov dolarjev odškodnine. Pravi, da so ga kot mulca zvabili v svet kriminala, ga naučili prodajati in kupovati droge, ga potiskali globlje v temačni svet, nato pa mu odrekli pomoč, ko jo je najbolj potreboval.

Wershe je v vzhodnem Detroitu odraščal konec 80. in v začetku 90. let, ko so se ameriška mesta spopadala z vse večjim pritokom drog in posledično naraščajočim nasiljem. Po ločitvi staršev je ostal z očetom, preprodajalcem orožja in izumiteljem, ki je tudi sam sodeloval s FBI. Ko so agenti na enem od sestankov videli, da bi jim pri lovu na preprodajalce mamil bolj prav prišel otrok in ne oče, so sklenili nov dogovor. Po njihovih napotkih se je pridružil zloglasni tolpi bratov Curry, hitro napredoval in kmalu bil v najtesnejšem krogu gangsterjev. Za pomoč ga je uporabila tudi lokalna policija, s katero se je ponoči vozil po mestu, jim kazal kriminalce, zjutraj pa šel v šolo. Zaradi suma ovaduštva ga je po nekaj mesecih eden od sodelavcev ustrelil v trebuh, po čudežu je ostal živ, a ga policija tudi po tem ni izpustila iz krempljev. Prisilili so ga, da se je vrnil v tolpo, saj da bo prav zaradi tega še bolj cenjen in zaupanja vreden. Imeli so prav, nihče več ni niti pomislil, da mladi Rick pomaga možem v modrem.