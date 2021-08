Damjan Damjanovič bo novi direktor JSKD

Vlada je danes razrešila Damjana Damjanoviča s položaja vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za ustvarjalnost na ministrstvu za kulturo in s 1. septembrom na ta položaj kot vršilko dolžnosti imenovala Barbaro Koželj Podlogar. Damjanovič, sicer tudi nekdanji direktor Slovenske filharmonije, ki je moral omenjeno mesto zapustiti leta 2017, bo s 1. septembrom postal direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, in sicer za mandatno dobo štirih let. sta