Več kot 30 kulturno-umetniških in 12 jezikovno-kulturnih programov Pionirskega doma vsako leto obišče več kot 1000 tečajnikov različnih generacij. »V obdobju epidemije smo naše programe prestavili na splet. Potrudili smo se, da ohranjamo bližino in skupnost. Zaprtje šol je povzročilo psihološke in socialne stiske otrok. Pristojne oblasti pozivamo: Ne zapirajte šol!« je poudarila direktorica Viktorija Potočnik.

Kulturni festivali V novem šolskem letu bodo izvedli osem festivalov, ki so namenjeni mladim tako iz Slovenije kot tudi tujine: gledališki, plesni, glasbeni, likovni, literarni in filmski festival, festival znanosti in umetnosti ter festival Pionirskega doma. »Na festivalih spodbujamo aktivno sodelovanje otrok in njihovo ustvarjalnost. V poseben ponos pa nam je, da v letošnjem šolskem letu nadaljujemo razvijanje izobraževanj, ki so namenjena pedagogom,« so besede Vesne Tripković, vodje oddelka za kulturo.

Uspešni tudi mednarodno Njihovo delovanje hkrati odlikujejo aktivnosti na mednarodnem nivoju, ki jih bodo razvijali tudi v prihodnje. Sodelovanje in vodenje projektov v sklopu Ustvarjalne Evrope je od leta 2017 njihova stalnica. Pionirski dom je tudi nosilec projekta Mlado gledališče v gibanju, partner v mednarodnem projektu sodelovanja velikega obsega, s skrajšanim naslovom Liberty, strateški partner v projektu Učenje mladih skozi umetnost, partner v projektu z naslovom Medkulturno gledališče, prav tako pa vodi še Erasmus+ projekta Kdo je mlada Evropa. »V Pionirskem domu smo ponosni, da v obdobju epidemije koronavirusa sodelovanja nismo prekinili: dobili smo se po spletu, pripravljali video vsebine in publikacije,« je povedala Bjanka Kršmanc, pomočnica direktorja Pionirskega doma.