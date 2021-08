Več kot 750.000 Italijanov je s svojimi podpisi podrlo izvedbo referenduma o evtanaziji, ki je tudi zaradi vpliva Katoliške cerkve močno razklal italijansko družbo. Zbranih podpisov je precej več od zahtevanih 500.00, kolikor je po ustavi potrebnih za takšno glasovanje. Referendum bi tako lahko izvedli prihodnje leto.

Pobudniki tega referenduma, ki so več kot pol milijona podpisov dobili neposredno od ljudi, več kot četrt milijona pa po spletu, še nadaljujejo zbiranje podpore, da bi »poslali čim bolj jasno in odločno sporočilo ustanovam in vsej državi«, kot pravijo. Pri svoji pobudi se zgledujejo po zakonsko dovoljeni evtanaziji na Nizozemskem, v Belgiji, Luksemburgu in od pred nedavnim tudi Španiji.

Močan impulz za ta referendum je usoda 43-letnega Italijana, ki je znan le kot Mario. Po avtomobilski nesreči pred desetimi leti je priklenjen na posteljo in hudo bolan. »Rad bi umrl, prosim, pustite me, da grem,« sporoča italijanski javnosti in ministru za zdravje Robertu Speranzi.

Bistveno vprašanje je medicinska pomoč V peticiji predlagatelji zahtevajo, da se na referendumu odpravi sedanji zakon, po katerem je za pomoč pri samomoru zagrožena kazen med petimi in 12 leti zapora. Leta 2019 je italijansko ustavno sodišče sicer presodilo, da pomoč pri samomoru v določenih okoliščinah ni kaznivo dejanje: ob odobritvi lokalnega odbora za etiko in pristojnih zdravstvenih ustanov lahko posameznik pomaga narediti samomor bolniku, »če se je ta za to odločil sam, če ustavitev medicinske pomoči povzroči smrt in če se njegovo bolezensko stanje ne more več popraviti, pri tem pa hudo trpi fizično in psihično«. Pomoč pri samomoru pri drugih osebah, čeprav so neozdravljivo bolne in hudo trpijo, pa ni dovoljena. Predlagatelji referenduma hočejo, da bi na referendumu Italijani odločali, ali se dovoli medicinska pomoč pri samomoru »bolnim ljudem, ki potrebujejo pomoč, da bi odpravili lastno trpljenje«.