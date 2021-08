Ne na zaupanje, pri koroni stavijo na red in znanost

Predvideno je striktno upoštevanje pogoja PCT in kakovostno in nadzorovano testiranje trikrat tedensko. Šolski sindikati kljub temu terjajo dodatne zaščitne ukrepe. Takšne so razmere pred pričetkom novega šolskega leta. Ne v Sloveniji, v Avstriji.