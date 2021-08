Mar Menor (Majhno morje) s površino okoli 135 kvadratnih kilometrov in največjo globino 7 metrov od sredozemske obale ločuje 22 kilometrov dolg peščeni pas s širino od 100 do 1200 metrov. Še pred desetletjem je imel kristalno čisto slano vodo, po tem se je razlikoval od drugih evropskih obalnih lagun, v katerih je slana voda bolj motna. Mar menor je zato predstavljal turistično atrakcijo in tudi zatočišče za morsko favno in floro. A se je ekološko stanje tega enkratnega območja v zadnjem času precej spremenilo in se poslabšalo do te mere, da je prišlo do degradacije ekosistemov in množičnega pogina rib. Prvi tak žalosten dogodek so opazili poleti 2016, drugega v letu 2019, ko so naravovarstveniki iz vode potegnili tri tone poginulih rib in rakov. Letos se je zgodba ponovila. Po uradnih podatkih je v zadnjih desetih dneh za posledicami anoksije oziroma pomanjkanja kisika v vodi in organizmih poginilo več kot pet ton rib.

Španske naravovarstvene organizacije, kot sta WWF in Naravovarstveno združenje jugovzhoda (ANSE), za onesnaženje krivijo intenzivno kmetijstvo na širšem območju in opozarjajo na že desetletja dolgo onesnaževanje vode v Mar Menorju. Potoki in hudourniki, ki se stekajo v laguno, prinašajo vanjo velike količine organskih snovi in razne vrste hranil, predvsem nitratov, fosfatov in drugih kemikalij, ki jih uporabljajo okoliške kmetije za intenzivno kmetovanje na okoli 60.000 hektarjih obdelovane površine. Več desetletij je Mar Menor še zmogel absorbirati od 4000 do 5000 ton teh nitratnih in fosfatnih hranil, od leta 2015 pa je voda postajala čedalje bolj motna, vodne rastline, ki so prej nekako absorbirale ta hranila, pa so odmrle, ker niso več dobivale dovolj sočne svetlobe.

Posledice povečane koncentracije anorganskih hranil v ekosistemu so bile postopno večanje količine biomase v vodi in hitro razmnoževanje alg, natančneje modrozelenih cepljivk, ki preraščajo površino vodnega telesa, ter intenzivna izraba kisika. Ta pojav Španci imenujejo »zelena juha« in zaduši vse življenje v vodi. Direktor ANSE Pedro Garcia pojasnjuje, da vodna favna umira ponoči, ko je poraba kisika največja. Evtrofikacijo oziroma povečanje biomase v vodi pospešuje tudi odmiranje alg.