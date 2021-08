Precej pozornosti je ob obisku namenjeno odločitvi srbskega člana predsedstva Milorada Dodika, da se bo udeležil pogovorov predsedstva z Erdoganom, čeprav je nedavno napovedal bojkot vseh dejavnosti v okviru zveznih oblasti BiH. Dodik trdi, da Erdoganovo srečanje s člani predsedstva ni uradno, ker da je v državi predvsem kot gost poroke, in da ne bo dovolil hrvaškemu in bošnjaškemu članu predsedstva, Željku Komšiću in Šefiku Džaferoviću, da turškemu predsedniku sama podajata oceno stanja v državi. Opozicija v Republiki Srbski pa je kritična do Dodika in trdi, da krši sklepe tamkajšnje skupščine o bojkotu, ki jih je sam zahteval. Bojkot dela zveznih ustanov so v Banjaluki razglasili, potem ko je donedavni visoki predstavnik mednarodne skupnosti Valentin Inzko uveljavil zakon o kazenski odgovornosti za zanikanje genocida.