Hrustića so najprej aretirali v torek prejšnji teden na podlagi zahteve okrožnega sodišča v Kopru zaradi ropa zlatarne v Portorožu. Avgusta 2019 naj bi s še dvema moškima odtujil za več kot 18.500 evrov zlatega nakita. Dan kasneje je med prevozom napadel policista in pobegnil iz policijskega vozila. Po več kot štirih dneh iskanja so ga v ponedeljek znova prijeli na širšem območju Zagreba. Sodnik mu je v sredo zvečer odredil pripor zaradi nevarnosti pobega. Pred tem je hrvaško tožilstvo sporočilo, da je 22-letnik osumljen kaznivega dejanja uporabe sile proti uradni osebi, ker je preprečil policistom, da bi ga privedli na zaslišanje. Kot so pojasnili, je Hrustić policista z lisicami udaril v glavo, policistko pa s komolcem v ramo, nato pa pobegnil. V incidentu je policist utrpel lažje poškodbe. Hrustić naj bi pobeg obžaloval, piše Večernji list. »Upam, da policisti, ki sem jim pobegnil, ne bodo dobili odpovedi,« je izjavil med zaslišanjem na tožilstvu. Kaznivo dejanje uporabe sile proti uradni osebi bo Hrustića za zdaj »rešilo« pred izročitvijo Sloveniji, dodaja zagrebški časnik. Zahtevo za izročitev bodo namreč obravnavali šele, ko bo končan pravosodni postopek na Hrvaškem.