Kaj pa če ta teorija zarote drži? Kaj pa če dejansko elitam čim daljša epidemija res ustreza. Kaj pa če so pripravljeni narediti vse, da bi trajala in trajala? Kaj pa če so pripravljeni sprožiti antivakserska gibanja, da bi se čim manj ljudi cepilo in bi epidemija trajala v nedogled? Kaj pa če so ravno »zavedni državljani«, ki točno vedo, da nas elite vlečejo in nategujejo, prav sami najbolj povlečeni in nategnjeni? Žrtve! A? Evo, trdimo, da teorija zarote drži. Le malo jo je treba na glavo obrniti, pa je takoj bolj logična, kajne?