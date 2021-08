Vse skupaj ne bi bilo vredno omembe na spletu in v sredstvih javnega informiranja, če ne bi vsi navedeni vzbudili posebne pozornosti. Najbolj pa seveda prvi človek v državi, premier. Naj mi drugi oblastni velikaši ne zamerijo, če jih dajem glede omembe pri pisanju v drugi ali celo tretji plan. Pač glede na pomembnost in rang. Upam, da zato ne bodo izgubili ugleda pri anketah priljubljenosti javnega mnenja.

Pravzaprav je že znano, kaj se je zgodilo visoko v gorah, kjer idilika in mir ne bi smela motiti letanja metuljčkov in pohodnikov. Očitek Tee Jarc predsedniku vlade, da že 70 tednov ignorira opozorila protestnikov glede njegovih nesprejemljivih ravnanj, so razburkala veliko internetnih tipkovnic. Vsul se je plaz primitivnih obtožb, podtikanj in groženj. Vse v zagovor ljubljene osebe SDS. Ni ne prvič in verjetno ne zadnjič.

Kar zbuja pozornost, je to, da so se do »kulture dialoga«, kakršna bi morala biti in ji je vzor menda v parlamentu, začeli opredeljevati znani politiki. Tanja Fajon in Matej Tonin sta na TV družno izjavljala, da navedeno vedenje ni primerno. Tudi Luka Mesec in Alenka Bratušek sta menda soglašala s tem. Marjan Šarec pa je edini jasno izjavil, da jih je premier še premalo slišal. Na spletu se oglašajo spletni znanci in neznanci, ki trdijo, da vse reševanje političnih sporov absolutno ne spada na cesto, bog ne daj v gore, temveč izključno v parlament. Vsi drugi lahko »prosto po parlamentarcih« kvantamo samo v gostilnah.

Nekako sem zmeden. Vidim, da niso pomembna dejanja ljudi, temveč vljudno govorjenje. Pa še to nikakor ne na »neprimernih mestih«, kjer se izraža volja ljudstva proti oblastnikom oziroma oblastniku, na primer pred parlamentom in na Kredarici, temveč le v bolnišnici Polje v Ljubljani. Za visoko politiko v gorah ni prostora. Razen če se pleza s avstrijskim premierjem.

Nekako mi ni jasno, kako so nenadoma vsi pozabili na pretekla dejanja. Ne na besede, na dejanja! Pa ne, da se bližajo nove volitve in morda kakšna nova zavezništva?

Preprodaja orožja na Balkan in smrti v Sarajevu, Patria, nenormalno zadolževanje Slovenije, ventilatorji, nesposobnost zdravstvenega ministra Janeza Janše in smrti zaradi covida-19, razsuvanje policije, tožilstva, zunanje politike, temeljev države, beg iz Afganistana… Ne vem, resnično je treba biti vljuden do »zaslužnega« Janeza Janše.

Vsi vi, ki živite v svojih oblastnih mehurčkih, pa vedite, da ne bo spodobnega odnosa do vas, dokler bodo vaša dejanja v škodo nas državljanov in si tega torej ne boste zaslužili.

Zato Tea Jarc in drugi, bravo! Manjka še več podobnih, ki si upajo vprašati. Pa ne mislim na vprašanja v parlamentu, brez odgovorov in z nasprotnim ravnanjem.

Miloš Šonc, Grosuplje