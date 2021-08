Po skoraj desetih letih so se sinoči na oder Cankarjevega doma vrnili baletniki SNG Opera in balet Ljubljana: ob spremljavi hišnega orkestra, ki mu je dirigiral Kevin Rhodes, so premierno uprizorili baletno predstavo Dunajski večer. Na glasbo nekaterih temeljnih del iz dunajske glasbene tradicije jo je koreografiral Renato Zanella, novi umetniški direktor ljubljanskega baleta – gre za celovečerni diptih, ki ga sestavljata koreografiji Opus 73 in Vsi na valček, posvečen pa je prepletenosti glasbe z (evropsko) zgodovino; nastajal je več mesecev.

Uvodni del večera je navdihnjen z veličastno glasbo Beethovnovega zadnjega klavirskega koncerta, znanega tudi pod naslovom Imperator, ki ga je sloviti skladatelj dokončal leta 1809, ko je Napoleon vkorakal na Dunaj in se je dozdevalo, da je Evropa na pragu nove dobe. Kot solist v Opusu 73 nastopi pianist Petar Milić. Drugi del večera Vsi na valček pa je posvečen tradiciji novoletnih koncertov Dunajskih filharmonikov in je nastal na podlagi koreografij, ki jih je Zanella v vlogi vodje baletnega ansambla Dunajske državne opere ustvarjal na različne priljubljene melodije avstrijskih skladateljev, kakor so denimo Adagietto Gustava Mahlerja in nesmrtne skladbe dinastije Strauss. Do prihodnjega petka bodo novi balet ponovili še petkrat. gb