»Veseli bi bili, če bi podaljšal selektorsko pogodbo, a odločitev Hauptmana spoštujemo in se mu zahvaljujemo za opravljeno delo,« je v sporočilu za javnost zapisal predsednik kolesarske zveze Slovenije (KZS) Pavel Marđonović. Hauptman je s tem zaključil svoje štiriinpolletno obdobje na čelu reprezentance, v tem času pa postal najuspešnejši selektor vseh časov. Kot prvi selektor se lahko pohvali z olimpijskim odličjem (Pogačar, Roglič). V Tokiu je iz avtomobila odlično spremljal vožnjo Tadeja Pogačarja, ki je na cestni dirki prišel do brona, še več veselja pa je na olimpijskem kronometru prinesel Primož Roglič, ki je bil najboljši med vsemi. Ravno po zaslugi 31-letnega Zasavca se Hauptman lahko pohvali tudi s kolajno s svetovnega prvenstva, saj je bil Roglič srebrn v kronometru leta 2017 v Bergnu.

Kako pomembno vlogo v reprezentanci je imel Hauptman, kaže tudi reakcija KZS, ki je na njegovo mesto imenovala kar tri trenerje. »Gre za tri strokovnjake, ki bodo vodili člansko ekipo,« se je predsednik Marđonović izognil odgovoru, kako točno si bodo Štangelj, Polanc in Cimprič razdelili novo delo v reprezentanci. Pri omenjeni trojici gre sicer za strokovno podkovano in izkušeno ekipo. Gorazd Štangelj je že opravljal vlogo selektorja reprezentance pred nastopom Hauptmana in je tako povratnik na selektorski stolček. Marko Polanc je trenutno predsednik odbora za cestno kolesarstvo pri KZS, hkrati pa je uveljavljen kolesarski trener in tudi oče odličnega kolesarja Jana Polanca. Tudi Andrej Cimprič ima bogate izkušnje, v zadnjih letih pa je bil selektor mladinske reprezentance. Kot še zatrjujejo pri KZS, je omenjena rešitev le začasna in bo veljala do konca sezone. us