Je lahko solventnost centralnih bank ogrožena?

Bilance centralnih bank odražajo učinke standardne denarne politike v razmerah papirne valute. V svoji aktivi imajo praviloma terjatve v tujih valutah, terjatve do lastne države in bolj izjemoma terjatve do privatnih podjetij. Vse terjatve se financirajo z izdajanjem lastnega denarja, ki predstavlja rezerve poslovnih bank. Razlika med terjatvami in izdanim primarnim denarjem je kapital centralnih bank v lasti države in izjemoma tudi privatnih investitorjev. Solventnost teh bilanc je odvisna od tega, ali terjatve presegajo obveznosti, seveda na podlagi tržne vrednosti terjatev.