Danes je priložnost za ubežnike, je bilo moč razbrati pred etapo pri številnih kolesarskih napovedih. Strokovnjaki in tudi nekateri tekmovalci sami so se zopet zmotili. Številne ekipe v glavnini enostavno bega niso dopustile. Cel dan je bila izjemno dejavna ekipa UAE Emirates, v zadnjih kilometeih pa so teren za etapno zmago pripravljali pri BikeExchangeu.

Razredčena glavnina je po 175 kilometrih skupaj prišla na cilj v Cordobo. Kljub odličnemu delu celotne ekipe BikeExchange pa Michael Mathews ni dokončal dela in je etapo končal na tretjem mestu. V sprintu je imel največ moči Danec Magnus Cort Nielsen, ki je po včerajšnjem begu danes znova pokazal, da je v odlični formi. Kljub delu na zahtevni etapi včeraj, je imel dovolj moči in prišel do druge zmage na letošnji Vuelti.

Dan je bil veliko bolj naporen od pričakovanega tudi za prvega favorita Vuelte Primoža Rogliča. Namesto pričakovane sproščene vožnje v glavnini in uspešnem begu, je Roglič vroč dan preživel s povprečno hitrostjo več kot 45km/h. Vseeno mu to ni predstavljalo velikih težav in je še vedno v odličnem položaju, da še tretje leto zapored postane kralj španskih cest.