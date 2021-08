»Lahko potrdimo, da je bila eksplozija ob vhodu Abbey posledica kompleksnega napada, ki je povzročil več žrtev med Američani in civilisti,« je na twitterju sporočil tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby.

»Lahko potrdimo tudi še najmanj eno eksplozijo ob hotelu Baron, ki je blizu vhoda Abbey,« je dodal. Ta hotel stoji zgolj približno 200 metrov od vhoda Abbey na južni strani letališča.

Po informacijah ameriškega zunanjega ministrstva je prišlo tudi do streljanja.

Vhode so tuje sile uporabljale predvsem za evakuacije in da so ljudi spravile na območje letališča. Hotel Baron pa je deloval kot začasna točka za zahodne države, ki pomagajo pri evakuacijah.

Eksplozija naj bi odjeknila v jašku ob letališču, kjer pregledujejo dokumente afganistanskih beguncev. Samomorilski napadalec naj bi sprožil napravo, ko je bil v gneči. Nato pa naj bi drugi napadalec začel streljati, navaja afganistanskega novinarja Bilala Sarvarija britanski BBC.

Da gre pri eksploziji za samomorilski napad, je za tiskovno agencijo Reuters dejal tudi predstavnik ameriških oblasti.

Nevladna organizacija Emergency je tvitnila, da so v njihovo bolnišnico pripeljali najmanj šest mrtvih, še okoli 60 ljudi je bilo ranjenih. Po podatkih talibanov pa je ranjenih najmanj 52 ljudi, potrdili so tudi smrtne žrtve, ne pa njihovega števila, saj da to še ni jasno.

Britansko obrambni ministrstvo je danes tvitnilo, da med žrtvami ni predstavnikov britanske vojske ali vlade.