»Lahko potrdim eksplozijo pred kabulskim letališčem. Glede žrtev zaenkrat ni jasnosti,« je tvitnil. Bela hiša je potrdila, da je ameriški predsednik Joe Biden seznanjen z razvojem dogodkov.

Eksplozija je odjeknila pred vhodom Abbey, kjer so nameščeni britanski vojaki. Gre za enega od treh vhodov, ki so jih zaprli zaradi teroristične grožnje, še poroča BBC.

ZDA, Avstralija in Velika Britanija so danes sicer svoje državljane pozvale, naj zaradi velike nevarnosti terorističnega napada takoj zapustijo območje letališča v Kabulu, kjer si še vedno na tisoče ljudi obupano prizadeva, da bi se v begu pred talibani vkrcali na enega od evakuacijskih letov. Kljub obstoječi grožnji so danes države nadaljevale evakuacijske lete, saj se skrajni rok za končanje evakuacij 31. avgusta hitro bliža.