»Pripravljeni smo sprejeti tiste Afganistance, ki so verjeli v nas kot v Nato, ki so z nami sodelovali in ki jim (v Afganistanu) ne moremo pomagati, če se soočajo z grožnjo smrti,« je v sredo za televizijo CNN povedal premier Albanije Edi Rama.

Za prizadete je to vprašanje življenja ali smrti, za partnerice zveze Nato pa težko moralno vprašanje, je dodal.

V okviru dogovora bi Albanija gostila Afganistance začasno, dokler ne bi dobili azila v ZDA. Rama je ob tem poudaril, da Albanija ne bo zaprla vrat nikomur, ki zaradi sodelovanja z Natom potrebuje zaščito.

Kosovski notranji minister Xhelal Svecla pa je sporočil, da bodo sprejeli 2000 Afganistancev. V državi bodo lahko ostali do enega leta, dokler ne bodo zanje našli trajne rešitve, je dodal.

Afganistanske begunce pa je pripravljena sprejeti tudi Severna Makedonija, je nedavno povedal premier Zoran Zaev.