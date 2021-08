Vlada je na današnji seji sprejela nekaj novosti. Testiranje bo enkrat tedensko obvezno za tiste študente, ki niso P(reboleli) ali C(epljeni). Tudi ti testi bodo financirani iz državnega proračuna. Testiranje bo država plačala tudi osebnim asistentom, ki pri izvajalcih osebne asistence izvajajo osebno asistenco v skladu z zakonom in gasilcem. Vlada je še določila, da pogoj PCT pri vstopu v državo ne velja za tiste, ki mejo prehajajo zaradi prevoza otroka (mlajšega od 15 let), ki je v Sloveniji vključen v program vzgoje in izobraževanja. Takšna oseba mora državo zapustiti najkasneje v dveh urah po vstopu.

Spreminja se tudi odlok, ki ureja začasne omejitve pri izvajanju športnih programov. Po novem bo pogoj PCT nujen tudi za vse udeležence športnih dejavnosti v zaprtih prostorih, ki so starejši od 15 let.

Včeraj je bilo ob 2932 testih sicer potrjenih 509 okužb. Delež pozitivnih testov je bil 17,3-odstoten. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 363, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa 199, tako da je država tik pred vstopom v rdečo fazo epidemije. Prvič po 20. juniju je število covidnih bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, preseglo sto. V bolnišnicah se zdravi 105 covidnih bolnikov, kar je 16 več kot dan prej. Intenzivno zdravljenje potrebuje 18 bolnikov, včeraj 19. V sredo je umrl en bolnik s covidom-19.

Tretji odmerek vsaj za starejše in ranljivejše Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo v Ljubljani je vnovič pozval k cepljenju in poziv podkrepil z dejstvom, da je le tako moč ustaviti epidemijo. »Več kot bo ljudi, ki dovolijo virusu, da mutira – torej ljudi, ki niso cepljeni – več bo mutacij virusa,« je opozoril. Spregovoril je tudi o vse pogostejšem vprašanju tretjega, poživitvenega odmerka cepiva. Dejal je, da Evropska agencija za zdravila glede tega še ni podala končne odločitve, je pa sporočila, da lahko države uveljavijo tretji odmerek, še posebej pri starejših in ranljivejših ljudeh. »Smiselno bi bilo, da bi posvetovalna skupina glede tega preučila vsa dejstva in v primeru konsenza tretji odmerek začela deliti predvsem oskrbovancem v domovih za starejše in ostalim rizičnim skupinam«. Kot je dejal, študije kažejo, da tretji odmerek bistveno poveča zaščito. Odobrava tudi mešanje cepiv, da torej osebe, ki so cepljenje z vektorskim cepivom kot tretji odmerek prejmejo mRNA cepivo in obratno. »Mešanje cepiv ni odsvetovano, kvečjemu nasprotno. Poudarjam pa večjo reaktogenost organizma pri mešanju cepiv, ki je lahko do 17-krat večja, kar pomeni, da lahko imamo višjo vročino kot pri prvem cepljenju ali hujšo bolečino v roki na mestu vboda,« je dejal in posebej poudaril, da neželenih učinkov zaradi mešanja cepiv ni nič več. Štukelj je še povedal, da je vlada nabavila 1000 odmerkov zdravila REGN-COV2, gre za zdravilo, ki ga je prejel tudi nekdanji ameriški predsednik Donald Trump in ni bilo registrirano po običajno poti, pač pa ima izredno dovoljenje za uporabo.