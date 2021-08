Ponoči bodo padavine in sprva nevihte zajele večji del Slovenije in do jutra večinoma ponehale. Jutranje temperature bodo od 8 do 15, ob morju okoli 18 stopinj Celzija.

V petek se bo delno zjasnilo, sredi dneva in popoldne bodo še krajevne plohe. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe. V soboto bo na Primorskem še pihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo je ciklonsko območje, v višinah pa jedro hladnega zraka. Hladna fronta se od severa bliža Slovenijo in nas bo prešla v noči na petek. Pred njo priteka s šibkimi jugozahodnimi vetrovi še razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva še dokaj sončno, popoldne pa se bodo v krajih severno od nas začele pojavljati padavine in nevihte, ki bodo ponoči zajele vse sosednje pokrajine.

V petek se bo delno zjasnilo, le v krajih južno od nas bo sprva še oblačno s padavinami. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka, v Kvarnerju pa zmerna burja.

Biovreme: Danes čez dan se bo vremenska obremenitev postopno krepila, zvečer in ponoči bo veliko ljudi imelo z vremenom povezane težave, moteno bo spanje. V petek bo vremenska obremenitev popuščala, čez dan bodo le najbolj občutljivi še imeli manjše vremensko pogojene težave.