Rola uspešno začel kvalifikacije na US Opnu

Slovenski teniški igralec Blaž Rola je uspešno začel kvalifikacije na odprtem teniškem prvenstvu ZDA v New Yorku. V uvodnem krogu je po uri in 11 minutah igre ugnal Kazahstanca Dmitrija Popka s 6:2 in 7:5. V drugem krogu se bo pomeril z Italijanom Gianom Marcom Moronijem.