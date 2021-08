Pika na i dolgoletni skepsi

Vpolitiki je oblika in je vsebina. Kar zadeva prvo, o razliki med prejšnjim in sedanjim ameriškim predsednikom ni treba posebej izgubljati prostora. Kar zadeva drugo, je razlik med njima nekaj manj, kot se morda zdi na prvi pogled. Biden je res bolj oster do Rusije in ima več toplih besed za evroatlantske povezave, ZDA je vrnil v podnebni sporazum in je bolj odločen v boju s covidom… Toda seznam politik, v katerih se vsaj v dobršni meri ujema s Trumpom, je vendarle kar presenetljivo dolg: nasprotovanje prostotrgovinskim sporazumom, vztrajanje pri dopolnilu k iranskemu jedrskemu sporazumu, ki bi se dotikal vprašanja raket in ravnanja na Bližnjem vzhodu, paket velikega vlaganja v infrastrukturo, nadaljevanje Trumpove politike zaprtih vrat za obiske iz Evrope zaradi covida, ostrejša politika do Kube, še ostrejša do Kitajske (kar je sicer nova stalnica ameriške zunanje politike)… in seveda Afganistan.