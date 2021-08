Nepreslišano: Arne Hodalič, fotograf

Ko še ni bilo digitalne fotografije, je bilo veliko težje postati fotograf. Več se je bilo treba naučiti, vedeti in delati. In več ko delaš, boljši si. Tudi fotografov je bilo manj, piramida je bila ožja in sem bil takoj med najboljšimi. Moja fotografska pot je bila zelo srečna, saj so me v tujini prepoznali in hitro angažirali. /.../