»Glede na veliko boljšo predstavo, odnos, borbenost, voljo in zbranost, ki smo jih pokazali proti Domžalam, sem zdaj šele jezen, kaj so naredili pred tremi dnevi proti Bravu. Zdaj, ko vidim, česa so sposobni, je jeza zaradi poraza v mestnem derbiju še toliko večja. Končno je bilo vse skupaj nečemu podobno, pred tremi dnevi pa ni bilo nič od nič. V drugem polčasu je kazalo odlično, ker smo bili tekaško na enaki ravni, Domžale pa so padle,« je bil po tekmi v Domžalah vidno zadovoljen trener Olimpije Savo Milošević. Še bolj pa predsednik kluba Milan Mandarić, ki si je tekmo tokrat ogledal v družbi Sebastijana Cimerotića in nečaka Ranka Lončarja. Po tekmi je vsakemu igralcu stisnil roko, tudi rezervistom, ko so imeli po koncu tekme dodaten trening na domžalski zelenici. Milošević je z zmago umiril razvnete strasti v klubu. Na vprašanje, ali je kdaj po prihodu v Ljubljano pomislil, da bi vrgel puško v koruzo, je odločno odvrnil: »Ker sem v 17 letih profesionalne kariere nogometaša doživel že marsikaj, niti za trenutek. Glede na to, kako je Ljubljana prelepo mesto, je to raj v primerjavi z delom v Beogradu.«

Kljub napovedim ni bilo velikih kadrovskih sprememb v začetni enajsterici. Izmed prvokategornikov je moral na klop Kapun (Anderjašič, Gliha in Tall so rezervisti) in odlično ga je zamenjal mladi Sešlar. Olimpija je pokazala povsem drugačen pristop, bila odločna v vsakem dvoboju in na vseh delih igrišča. Ljubljančani so povedli iz edine priložnosti v prvem polčasu, ko je po lepi akciji zadel Aldair. V drugem polčasu, ko so imeli veliko prostora za protinapade, so naprej zapravili šest velikih priložnosti, preden je v zaključku tekme končni izid postavil Nukić. Pred tem je zastreljal tri stoodstotne priložnosti, zato se zadetka sploh ni veselil. »Tudi po treh zapravljenih priložnostih sem verjel, da bo gol prišel, in na koncu sem zadel iz najtežje situacije. Upam, da se mi je odprlo in bom imel več sreče v zaključkih,« je povedal Mustafa Nukić , ki je bil znova v vlogi klasičnega napadalca, vendar se bolje počuti na drugih igralnih položajih. Milošević je igralcem po tekmi dovolil le pol ure, da so veselili, nato so misli že usmerili k nedeljski tekmi z Aluminijem.

Domžale padle na zadnje mesto

Skromne Domžale so s porazom padle na zadnje mesto na lestvici. Žogo so imele več v posesti, vendar so bile povsem brez ideje, tri lepe priložnosti pa so zapravili Kait, Klemenčič in Pišek. »Na takšnih tekmah je v veliki prednosti ekipa, ki prva doseže gol. Mi smo bili v prvem polčasu podjetnejši, Olimpija pa je svojo priložnost izkoristila. Nam je manjkal le gol, in Olimpija je zasluženo zmagala. Manjka nam 12, 13 golov Kolobarića iz lanske sezone, saj nimamo igralca, ki bi ga nadomestil. Očitno je pomanjkanje kakovosti v zadnji tretjini igrišča, saj dosegamo manj golov, kot smo jih lani. Pot iz težav sta le delo in vztrajnost ter morda ukrepanje do konca avgusta, ko se izteče prestopni rok. Imamo ogromno mladih igralcev, a manjka nam izkušenj, in najtežje je ponavljati ter potrjevati rezultate,« je pojasnjeval trener Domžal Dejan Djuranović. Odkrito je priznal, da Domžale s trenutno zasedbo niso konkurenčne Muri, Mariboru in Kopru.

Vrstni red: Koper (-1) 13, Bravo in Maribor po 12, Olimpija 10, Tabor 7, Radomlje (-1) in Mura (-1) po 5, Aluminij, Celje in Domžale (-1) po 4.