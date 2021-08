Predsednika države in vlade, šest ameriških senatorjev, general ameriških letalskih sil in vrsta drugih gostov so se včeraj v Andražu nad Polzelo udeležili praznovanja dneva slovensko-ameriškega prijateljstva in zavezništva, ki od leta 2014 poteka pri mestu strmoglavljenja ameriškega bombnika B-17 leta 1944, ko je umrlo osem od desetih članov posadke.

Slovenijo so tako včeraj obiskali republikanski senatorji Richard Shelby (vodja delegacije), Mike Crapo, John Kennedy, John Cornyn, Deb Fisher in Roger Marshall, ki jim je predsednik države Borut Pahor priredil sprejem v Vili Podrožnik. K spominski plošči v Andražu nad Polzelo pa so venec popoldne položili predsednik vlade Janez Janša, poveljnik 31. lovskega krila v letalskem oporišču Aviano v Italiji ameriški general Jason E. Bailey in Pahor.

Predsednik države je v nagovoru dejal, da se prijateljstvo z ZDA poglablja zlasti od osamosvojitve Slovenije, tradicija, rojena v Andražu nad Polzelo, pa je po njegovem obet, ki daje neko varnost in optimizem glede prihodnosti. General Bailey je dejal, da se je osnova za prijateljstvo in vojaško sodelovanje med ZDA in Slovenijo gradila tudi med drugo svetovno vojno z zavezniškim sodelovanjem in združenim uporniškim gibanjem, se krepila v 50. letih prejšnjega stoletja, »ko smo priskrbeli vojaške tanke in letala, nekatere od teh je mogoče še danes videti v Parku vojaške zgodovine v Pivki«, spomenik v Andražu pa je po njegovem znamenje zgodovinske žrtve in neprekinjene predanosti svobodi, človekovim pravicam in miroljubnemu reševanju konfliktov.

Posadka bombnika B-17 z vzdevkom Dark Eyes (Temne oči) je imela za seboj osemdeset poletov nad okupirano Francijo ter Italijo in Nemčijo, ko so jo 19. marca 1944 skupaj z več kot dvesto drugimi letali poslali na misijo bombardiranja tovarne ležajev v Avstriji ali celovškega letališča. Nad Celjem ga je zadelo nemško lovsko letalo. B-17 je začel razpadati. Dva letalca sta skočila s padalom in konec vojne dočakala v nemškem ujetništvu, osem jih je umrlo. Pokopali so jih v Andražu nad Polzelo, pozneje pa v Italiji oziroma v ZDA. ba