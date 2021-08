Več kot 65 milijonov za progo

Potem ko so sredi julija na direkciji za infrastrukturo s konzorcijem slovenskih gradbenih podjetij podpisali 56 milijonov evrov vredno pogodbo za posodobitev primorske železniške proge med Ljubljano in Brezovico, so se v teh dneh začela tudi že prva pripravljalna dela. Proga naj bi bila prenovljena v začetku leta 2023.