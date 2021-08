Mi pa dodajamo, da je znak, ki omogoča zavijanje desno pri rdeči luči (in še enkrat – to je dovoljeno le tam, kjer je ta znak, in nikjer drugje!), očitno zelo priljubljen in bi ga radi imeli še marsikje. Ker pa je teh znakov za zdaj še zelo malo, je seveda zelo dragocen. Tako je meni nič, tebi nič dobil noge.