Ko Janša spregovori, Cerkev raje molči

V kraju Safa v Centralnoafriški republiki se je lani lakota zaradi epidemije še povečala: Slovenska karitas je nahranila 250 hudo podhranjenih otrok in doječih mater. V okrožju Karongi v Ruandi so 250 domačinov naučili izdelovati opeke, 13 skupnostim so podarili vodno črpalko, 130 družinam so pomagali s sončnimi celicami. V Ampitafu na Madagaskarju so lani vsak dan skuhali 90 kilogramov riža, občasno tudi fižol in makarone. 298 otrok zdaj bolj redno hodi v šolo – tako se lahko enkrat na dan najedo. To je le nekaj akcij, s katerimi so v tej dobrodelni cerkveni organizaciji med lansko korono demonstrirali bistvo evangelija in evropskih vrednot, zraslih iz judovske, krščanske in razsvetljenske tradicije. Solidarnost in skrb za drugega.