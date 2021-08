Filipinski predsednik Rodrigo Duterte, ki je postal znan predvsem zaradi svoje neusmiljene vojne proti drogam, bi rad prihodnje leto maja, ko bodo predsedniške volitve, postal podpredsednik države. Predsednik več ne more biti, ker ustava dopušča le en šestletni mandat. Njegovi nasprotniki trdijo, da hoče s presedlanjem na podpredsedniški položaj uiti kazenskemu pregonu, ki mu grozi, tudi s strani mednarodnega sodišča v Haagu, zaradi več tisoč ubitih ljudi v vojni proti drogam. A pravni strokovnjaki menijo, da Duterte na ta način ne bo ušel pregonu, saj podpredsednik nima imunitete, ki bi ga zavarovala pred preiskavo in sojenjem.

Za nadaljevanje križarske vojne proti drogam

Po nekaterih ocenah naj bi v zadnjih petih letih v vojni proti drogam policisti, ki so ravnali po njegovih navodilih, ubili okoli 10.000 ljudi. Filipinska policija velikokrat ustreli osebo, za katero sumi, da prekupčuje z mamili, nato pa ji podtakne mamilo kot dokaz krivde. Duterte je nekaj mesecev po izvolitvi maja 2016 izjavil: »Hitler je pobil tri milijone Judov… Tu pa imamo tri milijone narkomanov. Vesel bi bil, če bi vse pobil.«

Duterte zdaj pravi, da bo prihodnje leto kandidiral za podpredsednika, da bi lahko nadaljeval križarsko vojno proti drogam in upornikom. Očitno se pri 76 letih še ne vidi na koncu politične kariere in tudi kot podpredsednik hoče najbrž še naprej voditi državo. Njegova levosredinska stranka PDP-Laban ga je, tik preden je sam naznanil kandidaturo, razglasila za svojega podpredsedniškega kandidata. »Duterte se je še naprej pripravljen žrtvovati in slediti klicu ljudstva,« je zapisala. Njegova kandidatura naj bi zagotovila, da bo program sedanje vlade imel kontinuiteto, kar stranka razume kot »boj proti terorizmu, upornikom, korupciji in revščini«, pa seveda proti drogam. Uspešno naj bi se končalo tudi cepljenje. Tudi Filipini so zdaj, tako kot druge države v regiji, prizadeti zaradi koronavirusne različice delta.