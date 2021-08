Mobitel kot umetniško orodje

Letošnji Mladi levi so čez polovico, Siniša Labrović je že šesti dan zaprt v svoji omari v Miklošičevem parku in se ta trenutek, kot vidim v neposrednem prenosu, sprehaja po prostorčku sem in tja, da si pretegne noge, drugi projekti pa vsak večer odpirajo nova vprašanja.