Zgodbo sem moral povedati, ker je tako zelo podobna trenutni politični situaciji v Sloveniji. Vztrajno in dokaj hitro nam jemljejo javno RTV, jo spreminjajo v trobilo ene stranke, mi pa še vedno vidimo javni informacijski servis, kot da se ne dogaja nič, kot da je poročanje normalno, da se govori o vsem, kar se je zgodilo ali kar se dogaja z vso novinarsko odgovornostjo in resnicoljubnim poslanstvom. Govorim tudi iz osebne izkušnje, saj sem se dvakrat neuspešno boril za popravek novinarskega poročanja (v primeru Vavpotič, ko je Možina grobo potvarjal zgodbo o mučitelju njegovega očeta in pa nazadnje letos, ko sta oba predsednika, vlade in republike, položila venec v Smrečju in RTV ni objavila moje (na prizorišču posnete) umirjene protestne izjave o tem dvoličnem dejanju, ko predsednik vlade položi venec ljudem, ki jih javno imenuje za zločince!

Oba dogodka sta se zgodila že pred prevzemom oblasti novega generalnega direktorja RTV, ki v tem trenutku uresničuje zloveščo napoved Janeza Janše, da bo nova metla naredila red v zavodu. Kakšen red vlada v njem, je pokazala zadnja seja programskega sveta RTV, na kateri so z obstrukcijo onemogočili normalno glasovanje o razrešitvi direktorice Televizije Slovenija. Nemoč in frustracija »normalnih« svetnikov je bila očitna in skozi ta podatek je tudi jasno, da bodo šle stvari samo še na slabše.

Ponovno se je pokazalo, da je največja stranka v državi (ki pa predstavlja samo slabih 20 odstotkov volilnega telesa) prevzela še zadnjo trdnjavo demokratične ureditve in da je pred nami mračna era novinarstva v stilu Nove24TV in novinarjev kalibra Boris Tomaševič. In če sklepam po zelo razločnih sporočilih z medmrežja, ima največja stranka tudi že rešitev za izredne razmere v smeri talibanizacije Slovenije.

Razen… Razen če se ne prebudita v novinarjih duh in odločenost, da bodo opravljali plemenito poslanstvo novinarstva, to pa je informiranje javnosti brez političnih predznakov in pritiskov. Za to pa bo potreben razen prebujenja (spet čast izjemam, ki pa jih na javni RTV ni veliko) tudi pogum, vèdenje, da se dogajajo v državi veliki premiki, ki bodo imeli ob neukrepanju daljnosežne posledice. Edino učinkovito ukrepanje v tem trenutku je stavka, vse drugo bo daljinsko vodeni generalni direktor v kali zatrl.

Novinarji v tem trenutku res nimate veliko izbire. Pravzaprav samo dve. Ena je, da se priklonite oblasti in stranki (kot to dela na primer že dolgo Rosvita Pesek ali še bolj odkrito Možina in Pirkovič) ali pa se zberete in si poveste v obraz, da svojega ceha ne boste prodali za (politični) drobiž.

Zame dileme iz naslova ni. Tudi za vas je ne bi smelo biti, če spoštujete svoj poklic in cenite svojo človeško integriteto!

Srečo Knafelc, Krvava Peč