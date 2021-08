V ponedeljek bosta objavljena razpisa za generalnega in strokovnega direktorja UKC Ljubljana. Prijave bodo zbirali do vključno 14. septembra. Aktualni vršilec dolžnosti generalnega direktorja Jože Golobič je potrdil, da razmišlja o prijavi na razpis.

Golobič je vodenje največje slovenske bolnišnice prevzel po odhodu predhodnika Janeza Poklukarja na mesto ministra za zdravje. Še prejšnji svet zavoda ga je na mesto vršilca dolžnosti direktorja imenoval februarja, in sicer do imenovanja novega oz. za največ eno leto. Dosedanja strokovna direktorica UKC Ljubljana Jadranka Buturović Ponikvar pa je to funkcijo prevzela januarja 2018, tako se ji štiriletni mandat izteče v začetku leta 2022.

Predsednik sveta UKC Ljubljana Matjaž Trontelj je pojasnil, da z razpisoma ne želijo čakati, da ne bi bil ravno čas, ko bi se s postopki že mudilo, najbolj obremenjen zaradi epidemije covida-19 in drugih respiratornih obolenj. »Zato svet UKC Ljubljana ocenjuje, da je prav, da oba postopka izvedemo še pred najzahtevnejšim obdobjem. Poleg tega naša največja bolnišnica vstopa v zgodovinsko in izjemno zahtevno obdobje naložb. Potrebna bo izjemna učinkovitost, dobro vodenje in organizacija dela zavoda za nemoteno izvajanje teh zahtevnih nalog,« je navedel.

Hkrati je ocenil, da poslovanje UKC Ljubljana v prvem polletju ni optimalno. »To, kar navdaja z optimizmom, so prihodki z naslova izvajanja programa Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki so se v primerjavi z lanskim letom kljub epidemiji povečali, in še pomembneje, da je UKC Ljubljana obravnaval več pacientov kot v enakem obdobju lansko leto,« je pojasnil Trontelj in ugotavljal, da je vodstvo že aktivno pristopilo k pripravi ukrepov za izboljšanje poslovanja. sta