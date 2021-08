»Seja se bo nadaljevala. Tema je izjemnega pomena za slovensko družbo. Priča smo fenomenu, ki mu nismo bili še do sedaj,« je po današnji seji komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) dejal njen predsednik Matjaž Nemec.

Glavno sporočilo s seje je po njegovih besedah, da želijo preprečiti, da bi bili v Sloveniji priča kakršnikoli tragediji »zaradi malomarnosti ali pa podpore kogarkoli s strani odločevalcev«. Ob tem je poudaril odgovornost vseh odločevalcev v zvezi s tem.

Nemec je ocenil, da smo v zadnjem obdobju »priča izjemni spremembi v pasivnosti obravnavanja tovrstnih pojavov s strani policije«, kar so želeli preveriti z direktorjem policije Antonom Olajem, ki je bil na današnji seji Knovsa. A kot je dejal Nemec, so bili Olajevi odgovori glede njegove vloge v povezavi z rumenimi jopiči in neonacizmom ter o tem, kaj policija počne za to, da bi obvarovala državljane pred vsakodnevnimi grožnjami, skopi.

Nemec je izpostavil tudi ugotovitve, ki jih je v članku v Mladini objavil novinar Erik Valenčič, in dejal, da rumeni jopiči so neonacistična skupina. Ob tem se sprašuje, zakaj se ne da preprečiti rumenih jopičev in zakaj se zdi, da imajo podporo.

Ob tem državnega sekretarja za nacionalno varnost Žana Mahniča sprašuje, »ali je on tisti vezni člen, komunikacijski člen, ki dejansko omogoča povezavo med samim kabinetom predsednika vlade in rumenimi jopiči.«

Mahniča sicer danes ni bilo na sejo, na Twitterju je med drugim zapisal, da ima »pametnejše in pomembnejše delo«.

Nemec je izpostavil še, da ima opozicija prvič v zgodovini v Knovsu manjšinsko število članov. »To je anomalija, to je nedopustno z vidika nadzora, ampak se poskušamo znotraj teh gabaritov znajti po naših najboljših močeh,« je dejal Nemec, ki je bil neuspešen s predlogom za odprtje seje za javnost.

V zvezi s potekom seje so se oglasili tudi koalicijski člani Knovsa, ki so v skupnem sporočilu za javnost poudarili, da danes niso nasprotovali javni seji. »Koalicijski člani odprtju seje nismo bili nenaklonjeni, a je bilo zaradi zlorabe poslovnika s strani predsedujočega koaliciji onemogočeno, da bi podprla sklep o odprtju seje za javnost,« so zapisali.

Seja po njihovih navedbah ni potekala skladno z vsebino točke dnevnega reda, prav tako na seji ni bilo podanih nobenih novih dejstev, so navedli. »Iz navedenega je moč razbrati, da predsedniku Knovsa ni bilo v interesu, da bi prisotni govorili o vseh oblikah radikalizmov in ekstremizmov, to pa nakazuje, da gre za še eno od političnih zlorab omenjene komisije,« menijo koalicijski člani Knovsa, ki glede na izjave po seji Nemcu očitajo prirejene izjave, zavajanje javnosti in zlorabo seje za politično obračunavanje.

Ob tem so koalicijski poslanci navedli še, da ostro nasprotujejo vsem oblikam pojavov sovraštva in nestrpnosti in da so zaskrbljeni nad porastom levega ekstremizma, "saj je slednje preraslo v pozive k ubojem in fizičnemu obračunavanju, čemur smo bili priča tudi pred DZ RS".

Novinar Erik Valenčič, ki je na seji predstavil nekatere svoje ugotovitve iz 13-letnega preiskovanja neonacističnih gibanj pri nas, je po seji v izjavi medijem izrazil upanje, da bo tokratna komisija v tej sestavi vendarle prišla do nekih zaključkov.

Na dogajanje se je na Twitterju že odzval premier Janez Janša. »Precej komično zveni, ko o ekstremizmu predava notorični podpornik in promotor terorizma. Promovirajo pa ga tisti, ki se klanjajo množičnemu morilcu, grozijo drugim s smrtjo ali operirajo iz ukradene judovske vile,« je zapisal Janša in dodal s ključnikoma označeni besedi Hamas in Valenčič ter omenil še stranko SD, iz katere prihaja Nemec.