Tomšič, ki ga je v nadzorni svet imenoval DZ, je bil za novega predsednika imenovan po aprilskem odhodu prejšnjega predsednika Graha Whatmougha na mesto generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija (RTVS).

Kot je pojasnil Tomšič, je nadzorni svet RTVS danes nadaljeval 31. sejo, ki je bila prekinjena konec aprila. Skladno s poslovnikom nadzornega sveta so jo sklicali štirje svetniki, saj namestnik predsednika sveta Borut Rončevič ni spoštoval poslovniških določil o sklicu takojšnje seje na njihovo zahtevo. Na seji je bilo prisotnih šest članic in članov od skupno 11, še štirje pa so podali pisne predloge sklepov, je pojasnil.

Sprejete sklepe je Tomšič označil kot nujne za izvajanje nadzorniške funkcije. S sprejetimi sklepi je nadzorni svet generalnemu direktorju Grahu Whatmoughu naložil tudi poročanje o gospodarnosti poslovanja zavoda v preteklih mesecih ter o planih za zagotavljanje finančne vzdržnosti poslovanja vnaprej.

V zadnjih tednih odmeva predvsem odločitev Grah Whatmougha o razrešitvi direktorice Televizije Slovenija Natalije Gorščak brez soglasja programskega sveta RTVS.