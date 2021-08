»Ugotovili smo, da en sam odmerek cepiva proti covidu-19 ustvari močan in robusten imunski odziv, ki traja osem mesecev. S temi novimi podatki vidimo, da obnovitveni odmerek cepiva Johnson & Johnson proti covidu-19 dodatno poveča odziv protiteles med udeleženci raziskave, ki so prej prejeli naše cepivo,« so sporočili iz podjetja.

Sodelujoči v raziskavi so obnovitveni odmerek prejeli šest mesecev po cepljenju, poročajo ameriški mediji.

Novica prihaja po tistem, ko je ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) objavil, da je učinkovitost cepiv proti covidu-19 proizvajalcev Pfizer in Moderna ob prevladujoči razširjenosti koronavirusne različice delta padla s predhodnih 91 na 66 odstotkov.

CDC je izrazil pričakovanje, da bo potreben tudi drugi odmerek cepiva Johnson&Johnson, vendar pa potrebuje več podatkov, preden izda priporočilo.

Administracija ameriškega predsednika Joeja Bidna je že objavila načrte, da bodo vsi Američani, cepljeni s cepivi mRNA - Pfizer in Moderna - osem mesecev po drugem odmerku prejeli še tretji odmerek cepiva.

Po podatkih ameriških zdravstvenih oblasti je bilo doslej s cepivom Johnson & Johnson v ZDA cepljenih 14 milijonov ljudi.