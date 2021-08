»Videla sem moškega z masko v rdeči jakni, kako je tekel stran kmalu po tem, ko je počilo,« je policistki razburjeno razlagala gospa, za katero se je izkazalo, da stanuje v stanovanju v starem kompleksu, ki je del športnega parka Trnovo, med domačini še vedno znanega le kot Partizan, kjer je danes ob dveh popoldne močno gorelo. Dim se je vil nad Trnovim, da so si ljudje celo zakrivali obraze. Gasilci so se spopadali z zublji, avto pod lesenim nadstreškom je bil videti popolnoma uničen.

Mimo je prišel predsednik Športnega društva Trnovo Janez Ovsenik. Izkazalo se je, da je društvo, ki ga vodi, v sodnih sporih s stanovalci v gorečem stanovanju. Hitro je prišlo do vroče krvi in Ovsenik se je moral zagovarjati, da morebitnega požiga seveda ni naročil on. Stanovalci so trdili, da jih društvo hoče vreči iz stanovanja. »Potrdim lahko, da potekajo sodni postopki. Seveda pa so namigovanja, da imam jaz ali društvo kaj s požarom, čisto nora,« je povedal Ovsenik. S policije so sporočili, da bodo vzrok za požar morali še preiskati. »Po do zdaj znanih podatkih je zagorel nadstrešek z garažo oziroma drvarnico, pod katerim se je nahajalo vozilo znamke hyundai I20. Ogenj se je razširil tudi na streho bližnje stanovanjske hiše. Vzrok požara še ni znan. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo je za okoli 40.000 evrov škode. Ogled kraja bodo policisti pričeli predvidoma jutri, ko bo pogorišče varno,« je razložil tiskovni predstavnik PU Ljubljana Tomaž Tomaževic.

V Dnevniku smo sicer že večkrat pisali o sporih med trnovsko civilno iniciativo, ki bi rada obdržala športni park in društvo tako, kot je in vodstvom društva, ki je na novo podjetje Trnovček (ki ga vodijo isti ljudje kot društvo) preneslo stavbno pravico in kjer bi potem gradili novo športno dvorano. A očitno za zdaj še ni vlagatelja. pk