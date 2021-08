»Naš cilj mora biti, da skušamo ohraniti kar se da veliko sprememb, ki smo jih dosegli v zadnjih 20 letih v Afganistanu,« je dejala Merklova. O tem je treba po njenem prepričanju govoriti tudi s talibani. »A ne sme in more biti brezpogojnih dogovorov,« je poudarila.

Priznala je, da so talibani sedaj realnost Afganistana in s tem se morajo soočiti. Ob tem je bila optimistična, da ni še vse izgubljeno. »Ker tudi če sedaj v teh hudih časih to ni vidno, ostajam prepričana, da se nobena sila ali ideologija ne moreta upreti želji po pravičnosti in miru,« je dodala.

Odgovornost za hitro napredovanje talibanov je pripisala političnemu vodstvu in varnostnim silam v Afganistanu. Čeprav se je pričakovalo, da se bodo po umiku tujih sil okrepili spopadi med talibani in afganistanskimi silami, v mednarodni skupnosti niso pričakovali, da bodo tako hitro popustili, je pojasnila.

Glede napredka v Afganistanu je ocenila, da so dosegli veliko stvari, saj so med drugim izboljšali oskrbo z elektriko in pitno vodo, znižali so tudi stopnjo umrljivosti otrok.