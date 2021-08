Od 27. do 29. avgusta v trškem jedru Semiča pripravljajo tradicionalno, 26. etnološko-turistično prireditev Semiška ohcet. Gre za osrednjo turistično prireditev v občini, njen poudarek pa bo tudi letos na ohranjanju kulture, dediščine, ljudskih običajev in ohcetnih prigod.

Od leta 2015 se organizatorja Kulturni center Semič in tamkajšnje turistično društvo usmerjata bolj v festivalsko dogajanje. Zanimanja za resnično poroko po starih šegah in navadah v okviru prireditve namreč že nekaj let ni bilo. Nazadnje se je po starih semiških šegah leta 2012 poročil par iz Moravč.

Folklorna skupina Semiška ohcet

A tridnevno dogajanje ne bo zato nič manj pestro. Letošnji uvodni petkov večer so poimenovali Semiška ohcet skozi čas. Vrnili se bodo v zlata leta Folklorne skupine Semiška ohcet, razkrili prigodo, ki se je pripetila članom, se spomnili na vodilne osebe, ki so imele veliko vlogo pri vodenju, poučevanju. Folklorna skupina Semiška ohcet je začela delovati leta 1945, tega leta je mladina iz Vavpče vasi nastopila v kulturnem programu v sklopu mladinskega kongresa v Ljubljani. Predstavili so se z belokranjsko ohcetjo.

Folklorna skupina Semiška ohcet je nastopala na vseh pomembnih prireditvah v Beli krajini, na primer Jurjevanje v Črnomlju, in v Sloveniji, na primer Kmečka ohcet v Ljubljani, ter v nekdanji Jugoslaviji, na primer Balkanski festival, festival bratstva in enotnosti, folklorni festival v Zagrebu, Vinkovaćke jeseni… Precej so nastopali tudi v tujini, in sicer na Poljskem, v Avstriji, Nemčiji, Italiji in Turčiji.

Več kot tisoč Semičank in Semičanov je delček svojega življenja v šestdesetih letih delovanja posvetilo ohranjanju ljudskega izročila. Velika posebnost folklorne skupine Semiška ohcet je glasba in njeni godci: harmonikarji in igralci na bršljanov list. Večer se bo nadaljeval v Vinoteki Semič z degustacijo rumenih muškatov ob glasbeni spremljavi.