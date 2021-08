Na približno desetih hektarjih zemljišča na območju vasi Islam Grški pri Zadru je prijeti 58-letnik posadil več kot 20.000 rastlin, pri čemer je na približno 21.000 kvadratnih metrih posadil nekaj več kot 7700 rastlin konoplje, pri kateri vsebnost THC v listih in cvetovih presega raven, dovoljeno za industrijsko konopljo.

Sporne rastline so bile povprečne višine 165 centimetrov, je še zapisala zadrska policija na svoji spletni strani. Kot so dodali, so policijski strokovnjaki ocenili, da bi količina listov in cvetnih vrhov, ki vsebujejo večji odmerek THC, prinesla več kot 8,8 tone marihuane.

58-letnika so priprli ter kazensko ovadili zaradi proizvodnje in prodaje prepovedanih mamil.

Objavili so tudi video posnetek ter navedli, da je zemljišče, na katerem se nahaja plantaža konoplje, v lasti hrvaške države, 58-letni lastnik podjetja za proizvodnjo industrijske konoplje s sedežem v Zadru pa je bil uporabnik zemljišča.