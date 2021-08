Nedavno odkritje dveh nedotaknjenih, 2000 let zapečatenih emonskih pepelnic bogatih rimskih družin iz 1. stoletja na Dunajski cesti v Ljubljani, poznorimski krščanski pokopališki kompleks iz 4. stoletja, ki je arheologe presenetil leta 2018 ob izkopavanjih na Gosposvetski cesti, ali pa izjemna kamnita skrinja s pepelom in grobnimi pridatki emonske zdravnice, ki so jo našli leta 2015 ob izkopavanjih na Slovenski cesti – vsa arheološka odkritja potrjujejo znano dejstvo, da zgodovina ni statična, ampak se lahko neprestano spreminja in dopolnjuje.

Sprehod po Emoni O rimski preteklosti Ljubljane danes pričajo mnogi arheološki ostanki, ki so razsejani po središču mesta in so povezani v krožno Pot po Emoni. Na njej si lahko ogledamo mogočne zidove, ki so zamejevali in ščitili mesto, stopimo v emonsko hišo, kjer nas navduši napredni sistem rimskega ogrevanja, se čudimo rimskemu skupinskemu javnemu stranišču ali pa ob z mozaikom umetelno okrašenem krstilnem bazenu izvemo veliko o skupnosti prvih kristjanov v Emoni. Na krožno pot po Emoni se lahko odpravimo sami, v avgustu in septembru pa za ogled in potešitev radovednosti lahko izkoristimo številne dogodke, ki jih organizirajo v Mestnem muzeju Ljubljana. Že v soboto, 28. avgusta, se na potep po Emoni lahko odpravite z izvrstno poznavalko rimske preteklosti našega glavnega mesta, kustosinjo dr. Bernardo Županek. Na zgodovinski sprehod muzej vabi ob 10. uri, zbirno mesto pa je prav v Mestnem muzeju Ljubljana, na Gosposki 15, nasproti ljubljanskih Križank.

Po sledeh Emone v pasji družbi Vse, ki vas zanima »pasja zgodovina« rimske Emone, v družbo vabijo teden dni kasneje, v soboto, 4. septembra, ko se boste lahko prav tako ob 10. uri podali po sledeh Emone v pasji družbi. Letošnja vodstva, ki jih že nekaj let podpira pasja pekarna Hov-hov, v muzeju organizirajo z družbeno odgovorno noto, saj bodo dva evra od vsake prodane vstopnice namenili Zavetišču Horjul. Na vodstvo pa vabijo 10 prijaznih kužkov in njihovih lastnikov.