Tekmovanje Moja dežela – lepa in gostoljubna (MDLG), katerega osrednje poslanstvo sta urejanje in ohranjanje okolja, prilagojenega značilnostim naselij in turistični ponudbi, letos poteka že 30. zapored. V natečaju sodeluje 167 prijavljenih večjih, srednjih in malih mest, izletniških, zdraviliških in turističnih krajev, mestnih in vaških jeder, tematskih poti, kampov, glampingov ter mladinskih prenočišč.

Strokovna komisija Turistične zveze Slovenije (TZS), ki jo sestavlja 20 strokovnjakov z različnih področij, med drugim krajinarji, geografi, turistični delavci in etnologi, bo do konca avgusta Slovenijo prečesala po dolgem in počez. Svoj glas pa lahko odda tudi vsak posameznik na spletnem glasovanju TZS za kraje, ki so se mu najbolj usedli v srce. Kraji z največ glasovi bodo prejeli posebno priznanje »izbranec ljudskih src«. Svoj glas je mogoče oddati enkrat na dan v vsaki posamezni kategoriji do 12. septembra.

Turizem smo ljudje »Za slovenske kraje so prestižna priznanja v akciji MDLG to, kar so za gostince Michelinove zvezdice – saj potrjujejo, da se kraj v turističnem smislu razvija uspešno. Ker gre za okroglo obletnico in ker želimo v skladu z najnovejšimi turističnimi trendi v natečaj pripeljati in promovirati dogodivščine, smo vključili novost, ki smo jo poimenovali »Doživite pristni stik«, saj sodobni turisti ne iščejo več samo lepih pogledov, ampak pristni stik z domačini. Da je tovrstnih izkušenj na slovenskem podeželju ogromno, potrjuje dejstvo, da so nas zasuli s predlogi. Za celovito promocijo pristnih stikov bomo ob zaključku akcije poskrbeli za atraktivno predstavitev sodelujočih krajev,« pravi Pavle Hevka, predsednik TZS. Doživite pristni stik je sinergija med preteklostjo in prihodnostjo, saj nas popelje 30 let v preteklost k preprostim stvarem in gostoljubnosti domačinov. »Sočasno poudarja povezanost, ki smo je vsi skupaj željni po epidemiji koronavirusa, zaradi katere je bil okrnjen zlasti človeški stik. Z jubilejno akcijo se tako vračamo h koreninam TZS in sloganu Turizem smo ljudje,« doda Hevka.