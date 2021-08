Ponoči se bo povsod zjasnilo, veter se bo polegel. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 16 stopinj Celzija. V četrtek bo dopoldne večinoma sončno, popoldne pa bo oblačnost od severa naraščala. Proti večeru se bodo začele pojavljati krajevne padavine, ki bodo v noči na petek zajele večji del Slovenije. Vmes bodo tudi posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V petek zjutraj bo dež povsod ponehal, čez dan se bo delno zjasnilo. Sredi dneva in popoldne bodo še krajevne plohe. Na Primorskem bo spet zapihala šibka burja. V soboto bo spremenljivo oblačno in povečini brez padavin. Na Primorskem bo še pihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad severozahodno Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Na njegovem obrobju k nam od severovzhoda priteka razmeroma hladen in občasno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ob severnem Jadranu bo povečini sončno, pihala bo šibka burja. Drugod se bo oblačnost spreminjala. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, popoldne pa se bodo v krajih severno od nas začele pojavljati padavine in nevihte, ki bodo v noči na petek zajele vse sosednje pokrajine.

Biovreme: V sredo bo vpliv vremena na počutje ugoden. V četrtek čez dan bo vremenska obremenitev postopno naraščala.