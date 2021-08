Gre za denar, ki so ga leta 2015 zasegli švicarski organi v imenu ministrstva za pravosodje ZDA med preiskavo nezakonitih rabot predstavnikov krovnega organa svetovnega nogometa, med več kot 40 funkcionarji je bil obtožen tudi nekdanji prvi mož federacije Švicar Sepp Blatter.

Na sedežu Fife v Zürichu so v torek potrdili, da je pravosodno ministrstvo Fifini fundaciji podelilo odškodninski sveženj. Gre za vsoto, zaseženo z bančnih računov posameznih funkcionarjev, ki so se znašli v preiskavi, s katero se pokriva izguba, ki so jih utrpele Fifa, ter celinski federaciji Severne, Srednje Amerike in Karibov (Concacaf) ter Južne Amerike (Conmebol) kot "žrtve desetletij organizirane korupcijske sheme v nogometu".

Na Fifi so potrdili, da bo denar šel v novoustanovljeni svetovni sklad, ustanovljen za pomoč pri financiranju nogometnih projektov.

»Vesel sem, ko vidim, da se denar, ki je bil nezakonito izčrpan iz nogometa, zdaj vrača nazaj v ustreznejše projekte, tako kot bi moralo tudi biti,« je dejal predsednik Fife Gianni Infantino.